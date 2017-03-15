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Регион 15.03.2017 16:46

Турецкие хакеры совершили массовый взлом аккаунтов в "Твиттере" с большим числом подписчиков

Поддерживающие политику Анкары хакеры совершили массовый взлом крупных аккаунтов в сети "Твиттер" и разместили в них турецкую символику и про-турецкие послания, сообщил в среду американский телеканал Си-Эн-Би-Си.

В сообщении, которое было опубликовано на всех взломанных страницах, присутствует символ свастики, "хэштеги" "нацистская Германия" и "нацистская Голландия", фраза "вот вам небольшая оттоманская пощечина, увидимся 16 апреля", а также изображение флага Турции.

Среди взломанных страниц, в том числе, оказались официальные страницы телеканала Би-би-си Северная Америка, Всемирной метеорологической организации, журнала "Форбс", страница департамента здравоохранения Великобритании, а также официальная страница американского певца Джастина Бибера на японском языке.

Между пострадавшими аккаунтами нет очевидной связи, однако всех их объединяет большое количество подписчиков.

СМИ отмечают, что массовые взломы произошли в период обостренной напряженности в отношениях между Турцией и Нидерландами.

Власти Нидерландов 11 марта запретили посадку в Роттердаме самолету с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на борту. Министр планировал выступить на митинге в Роттердаме и рассказать соотечественникам о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Они также запретили выступление турецкого министра по делам семьи Фатмы Бетюль Сайян Кайя, которая приехала на машине из Германии и также хотела встретиться с турецкой общиной.

Анкара в ответ направила Нидерландам две ноты протеста, а позже объявила о запрете на въезд в страну посла в Турции, отменила все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию и все встречи на высоком уровне с представителями Нидерландов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ХАКЕРЫ, ТВИТТЕР, АТАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]