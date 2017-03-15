Поддерживающие политику Анкары хакеры совершили массовый взлом крупных аккаунтов в сети "Твиттер" и разместили в них турецкую символику и про-турецкие послания, сообщил в среду американский телеканал Си-Эн-Би-Си.

В сообщении, которое было опубликовано на всех взломанных страницах, присутствует символ свастики, "хэштеги" "нацистская Германия" и "нацистская Голландия", фраза "вот вам небольшая оттоманская пощечина, увидимся 16 апреля", а также изображение флага Турции.

Среди взломанных страниц, в том числе, оказались официальные страницы телеканала Би-би-си Северная Америка, Всемирной метеорологической организации, журнала "Форбс", страница департамента здравоохранения Великобритании, а также официальная страница американского певца Джастина Бибера на японском языке.

Между пострадавшими аккаунтами нет очевидной связи, однако всех их объединяет большое количество подписчиков.

СМИ отмечают, что массовые взломы произошли в период обостренной напряженности в отношениях между Турцией и Нидерландами.

Власти Нидерландов 11 марта запретили посадку в Роттердаме самолету с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на борту. Министр планировал выступить на митинге в Роттердаме и рассказать соотечественникам о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Они также запретили выступление турецкого министра по делам семьи Фатмы Бетюль Сайян Кайя, которая приехала на машине из Германии и также хотела встретиться с турецкой общиной.

Анкара в ответ направила Нидерландам две ноты протеста, а позже объявила о запрете на въезд в страну посла в Турции, отменила все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию и все встречи на высоком уровне с представителями Нидерландов.