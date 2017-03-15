Второй взрыв прогремел в Дамаске

Еще один взрыв прогремел в среду в Дамаске, сообщает сирийское государственное телевидение.

О деталях происшествия пока не сообщается.

Ранее в среду взрыв прогремел в здании дамасского Дворца правосудия.

По предварительным данным, погибли не менее 25 человек.