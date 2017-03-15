Армия Ирака нацелена отвоевать большую мечеть Мосула, с которой аль-Багдади провозгласил себя лидером ИГ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что операция по освобождению старой части Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), где расположена большая мечеть города, вступает в завершающую стадию, сообщает в среду ливанская газета "Дейли стар".

Издание отмечает, что потеря Мосула, который де-факто является столицей группировки, с тех пор как в 2014 году с минарета большой мечети города лидер ИГ Абу-Бакр аль-Багдади провозгласил себя главой халифата, будет серьезным ударом по террористам.

"Наши войска продвигаются к их объектам. Главный объект - это мост, и после этого мы окружим района вблизи моста, чтобы отчистить его боевиков ДАИШ (акроним ИГ)", - цитирует издание слова представителя подразделений быстрого реагирования МВД Ирака.

Армия также сконцентрировалась на взятии моста, соединяющего восточный Мосул со старым городом, который расположен на западном берегу реки Тигр. "Мы продвигаемся к старому рынку и району, в котором расположена большая мечеть Мосула", - отметил представитель МВД.