Премьер-министры Грузии и Турции в среду проведут короткую встречу в Батуми

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вечером в среду в Батуми встретится со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Посол Турции в Грузии Заки Левент Гумрукчу заявил в среду журналистам, что премьер Б.Йылдырым, совершающий поездку в провинцию Артвин, принял решение вернуться в Стамбул через Батуми, самый короткий воздушный маршрут.

"В ходе этого короткого транзитного визита в Батуми стороны обсудят состояние двусторонних межгосударственных отношений", - сказал посол.