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Регион 15.03.2017 16:52

Премьер-министры Грузии и Турции в среду проведут короткую встречу в Батуми

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вечером в среду в Батуми встретится со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Посол Турции в Грузии Заки Левент Гумрукчу заявил в среду журналистам, что премьер Б.Йылдырым, совершающий поездку в провинцию Артвин, принял решение вернуться в Стамбул через Батуми, самый короткий воздушный маршрут.

"В ходе этого короткого транзитного визита в Батуми стороны обсудят состояние двусторонних межгосударственных отношений", - сказал посол.

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Тэги: ГРЗУИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, БАТУМИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]