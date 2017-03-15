Нацбанк Таджикистана опубликовал перечень террористов и экстремистских организаций

Национальный банк Таджикистана (НБТ) на своем сайте обнародовал список лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, связанных с контрабандой наркотиков и организованной преступностью.

Список физических лиц, которые властями Таджикистана отмечены как имеющие связи с терроризмом, состоит из 48 имен.

НБТ также приводит перечень террористических организаций, среди которых "Партия исламского возрождения Таджикистана", "Группа 24", "Свободный Таджикистан", "Ансаруллах", "Аль-Ихван аль-Муслимун", "Джамиат-е-Ислам-Пакистан", "Движение Талибан Афганистана", "Исламское движение Узбекистана" (ИДУ), "Аль-Каида", "Джамият-е- Таблиг", а также "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра", запрещенные в РФ.

Вместе с тем, в списке есть имя лидера террористической группировки "Ансаруллах" Амриддина Табарова, который как указывается на сайте, находится в Пакистане. Между тем, по данным силовых структур республики, А.Табаров был убит ранее в ходе антитеррористической операции.

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода 25 января на пресс-конференции заявил, что "Амриддин Табаров полгода назад был убит в ходе одной из операций в Душанбе".

Первые упоминания террористической группировки "Джамаат Ансаруллах", образованной в результате объединения отколовшихся от "Исламского движения Узбекистана" (ИДУ) боевиков, появились в сентябре 2010 года, после нападения смертника на региональный отдел по борьбе с организованной преступностью в городе Худжанд. Тогда ответственность за это нападение взяла на себя эта организация.

В апреле 2011 года после ликвидации на территории Раштского региона одного из полевых командиров бывшей Объединенной таджикской оппозиции Абдулло Рахимова (более известного по кличке "мулла Абдулла") на месте, где скрывался он вместе со своими сторонниками был обнаружен черный флаг "Джамаата Ансаруллах".

А.Табаров родился в Нуроабадском районе Таджикистана в 1953 году. Он присоединился к Партии исламского возрождения еще в советские годы. В годы гражданской войны в Таджикистане в 1992-1997 годы А.Табаров бежал в Афганистан и далее в Пакистан. По данным таджикских спецслужб, А.Табаров в 1990-х годах обучался в Исламском университете Каира. В 1993 году из Каира отправился в афганскую провинцию Тахор и примкнул к Движению исламского возрождения.

В 1997 году он не принял условий общего соглашения о мире и согласии в Таджикистане и в 2000 году присоединился к ИДУ, которое возглавлял Джума Намангани. После начала антитеррористической операции в Афганистане в 2001 году члены этого движения нашли убежище в Пакистане.

В мае 2012 года Верховый суд Таджикистана своим постановлением признал "Джамаат Ансоруллох" террористической организацией, запретив ее деятельность на территории республики. В 2013 году МВД Таджикистана сообщило, что А.Табаров объявлен в розыск через международную полицейскую организацию "Интерпол".

Власти Таджикистана возложили на А.Табарова также ответственность за нападение в 1993 году на российских пограничников, охранявших таджикско-афганскую границу. В результате нападения на 12-ю пограничную заставу Московского пограничного отряда в июле 1993 года погибли 25 российских пограничников.

Таджикские власти считают, что экстремистская группировка "Джамаат Ансаруллах" может быть одним из активных звеньев в вербовке таджикских граждан на джихад в Сирию.

По данным афганских спецслужб, боевики "Ансаруллах" были замечены в уезде Ишкамыш, граничащей с Таджикистаном провинции Тахар, а также уезде Бурка, провинции Баглан.