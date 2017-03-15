Миллер: Москва рассчитывает поставлять при помощи Армении электроэнергию в Иран по обменным операциям

Россия планирует с помощью армянских партнеров наладить поставки электроэнергии в Иран по обменным операциям, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы видим потенциал для повышения эффективности работы на армянском рынке не только в газовой сфере, но и за счет того, чтобы осуществлять разменные операции по электроэнергии. Армянская сторона планирует построить в 2018 году высоковольтную ЛЭП, это нам позволит экспортировать по разменным операциям электроэнергию на иранский рынок", - сказал глава "Газпрома".

А.Миллер напомнил также, что завершена модернизация пятого блока Разданской ТЭС. "Здесь мы видим потенциал для активизации работы на армянском рынке за счет того, чтобы осуществлять разменные операции электроэнергии, выработанной на пятом блоке Разданской ТЭС на иранский газ", - пояснил глава "Газпрома".