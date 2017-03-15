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Макроэкономика 15.03.2017 17:11

Курс манат/доллар на 16 марта - 1,7282 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 марта сохранил на уровне 1,7282 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МАНАТ, ДОЛЛАР, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]