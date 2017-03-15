Лидеры РФ и Армении подтвердили приверженность мирному урегулированию конфликта в Карабахе

Россия и Армения привержены урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно мирными средствами, говорится в совместном заявлении президентов двух стран, принятом по итогам их переговоров в Москве.

"Президент РФ и президент Армении подтвердили приверженность урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно мирными средствами на основе составляющих единое целое принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение", - отмечается в документе.

Главы государств подчеркнули важность выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху, достигнутых на саммитах в мае и июне прошлого года в Вене и Санкт-Петербурге и направленных на стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса.

Два лидера дали высокую оценку усилиям, принимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В заявлении также говорится, что РФ и Армения продолжат тесную координацию усилий в сфере охраны границ, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, в документе отмечается большое значение создания Объединенной группировки войск Вооруженных сил Армении и РФ.