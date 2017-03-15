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Карабахский конфликт 15.03.2017 17:18

Лидеры РФ и Армении подтвердили приверженность мирному урегулированию конфликта в Карабахе

Россия и Армения привержены урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно мирными средствами, говорится в совместном заявлении президентов двух стран, принятом по итогам их переговоров в Москве.

"Президент РФ и президент Армении подтвердили приверженность урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно мирными средствами на основе составляющих единое целое принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение", - отмечается в документе.

Главы государств подчеркнули важность выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху, достигнутых на саммитах в мае и июне прошлого года в Вене и Санкт-Петербурге и направленных на стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса.

Два лидера дали высокую оценку усилиям, принимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В заявлении также говорится, что РФ и Армения продолжат тесную координацию усилий в сфере охраны границ, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, в документе отмечается большое значение создания Объединенной группировки войск Вооруженных сил Армении и РФ.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]