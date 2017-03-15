Переговоры с Россией по вопросу поставок систем С-400 продолжаются, говорить о готовности к подписанию соглашения рано - Минобороны Турции

Министр национальной обороны Турции Фикри Ышык сообщил о подвижках на переговорах с Россией по вопросу поставок Анкаре системы ПВО С-400, передает в среду информационное агентство "Анадолу".

"Однако пока говорить о готовности к подписанию соглашения рано. Переговоры продолжаются ", - сказал министр агентству.

Ранее в среду гендиректор госкорорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении Турции кредита на закупку российского вооружения, в том числе систем С-400 "Триумф".

"Турция - да, они высказывали пожелание, хотели получить кредит, но пока вопрос еще не решен. Это уже министерства финансов ведут переговоры, как они подпишут, как примут решение о выделении того или иного кредита по объему - так мы уже будем и дальше подписывать контракты на поставки", - сказал С.Чемезов в программе "В рабочий полдень" в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).