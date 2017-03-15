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Происшествия 15.03.2017 17:48

Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г

Штаб поисковых работ подтвердил, что тело, обнаруженное пограничниками Азербайджана на мелководье, принадлежит одному из нефтяников, без вести пропавших в море 15 декабря 2016 года в результате обрушения части эстакады на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря - Дуванный, отмечается в информации штаба.

"В результате поисково-спасательной операции было установлено, что найденное в море 13 марта тело мужчины принадлежит машинисту насосных установок нефтегазодобывающего участка №1 НГДУ Н.Нариманова ПО "Азнефть", Аббасову Рамизу Гулу оглы, 1970 года рождения. Тело погибшего будет передано членам семьи", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 10 нефтяников без вести пропали в результате обрушения в море 15 декабря 2016 года части эстакады длиной 150 метров на пункте сбора нефти на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря - Дуванный. Тело одного из нефтяников было найдено в тот же день, тела еще двоих - в феврале 2017 года, еще троих – в марте.

В настоящее время без вести пропавшими числятся 4 человека.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЯНИК, ЛИЧНОСТЬ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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