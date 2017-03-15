Азербайджанский манат имеет потенциал для дальнейшего укрепления - Bank of America Merrill Lynch

Азербайджанский манат имеет потенциал для дальнейшего укрепления, отмечается в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML), подготовленном по итогам визита специалистов банка в Баку.
«Манат имеет потенциал для дальнейшего восстановления из-за жесткой монетарной политики и контролируемых источников давления на девальвацию», - говорится в отчете.
Согласно отчету, при уровне долларизации банковских депозитов около 80%, потенциал дедолларизации может быть важным драйвером для восстановления маната.
«Банковский сектор Азербайджана будет продолжать нуждаться в государственных и частных ресурсах, а его текущее состояние будет сдерживать рост экономики страны. Тем не менее, проблемы сектора останутся управляемыми в макроэкономической перспективе», - отмечается в отчете.
Банк отмечает, что, согласно различным оценкам, доля нерабочих кредитов сектора варьируется в пределах 40-80%.
Миссия банка в ходе визита в Баку провела встречи с регуляторами финансового рынка, главными корпоративными эмитентами, местными и зарубежными экспертами.
А.Ахундов
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