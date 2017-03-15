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Макроэкономика 15.03.2017 17:53

Азербайджанский манат имеет потенциал для дальнейшего укрепления - Bank of America Merrill Lynch

Азербайджанский манат имеет потенциал для дальнейшего укрепления, отмечается в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML), подготовленном по итогам визита специалистов банка в Баку.

«Манат имеет потенциал для дальнейшего восстановления из-за жесткой монетарной политики и контролируемых источников давления на девальвацию», - говорится в отчете.

Согласно отчету, при уровне долларизации банковских депозитов около 80%, потенциал дедолларизации может быть важным драйвером для восстановления маната.

«Банковский сектор Азербайджана будет продолжать нуждаться в государственных и частных ресурсах, а его текущее состояние будет сдерживать рост экономики страны. Тем не менее, проблемы сектора останутся управляемыми в макроэкономической перспективе», - отмечается в отчете.

Банк отмечает, что, согласно различным оценкам, доля нерабочих кредитов сектора варьируется в пределах 40-80%.

Миссия банка в ходе визита в Баку провела встречи с регуляторами финансового рынка, главными корпоративными эмитентами, местными и зарубежными экспертами.

А.Ахундов

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Тэги: BOFA/ML, МАНАТ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]