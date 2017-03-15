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Дальнее зарубежье 15.03.2017 20:31

Число жертв взрыва в Дамаске выросло до 30 человек

Как минимум 30 гражданских лиц стали жертвами взрыва, который совершил террорист-смертник во Дворце правосудия в Дамаске в районе аль-Хамидийя, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Как сообщает глава полицейской службы города Махаммед Кейр Исмаил, взрыв произошел примерно в 13.20 по местному времени. Террорист-смертник был одет в военную форму, и у него при себе были гранаты и автомат. Взрывное устройство он привел в действие в тот момент, когда к нему подошли стражи порядка.

Еще один теракт произошел в ресторане в районе Рабвех. Нападение совершил также террорист-смертник. Данные о числе жертв этого теракта пока не приводятся.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракты.

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Тэги: СИРИЯ, СТОЛИЦА, ТЕРАКТЫ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]