Число жертв взрыва в Дамаске выросло до 30 человек

Как минимум 30 гражданских лиц стали жертвами взрыва, который совершил террорист-смертник во Дворце правосудия в Дамаске в районе аль-Хамидийя, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Как сообщает глава полицейской службы города Махаммед Кейр Исмаил, взрыв произошел примерно в 13.20 по местному времени. Террорист-смертник был одет в военную форму, и у него при себе были гранаты и автомат. Взрывное устройство он привел в действие в тот момент, когда к нему подошли стражи порядка.

Еще один теракт произошел в ресторане в районе Рабвех. Нападение совершил также террорист-смертник. Данные о числе жертв этого теракта пока не приводятся.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракты.