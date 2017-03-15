Двум неонацистам в Казани предъявлено обвинение в убийстве африканца

Следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Татарстану предъявил двум местным жителям обвинение в убийстве гражданина Республики Чад.
"В настоящее время следователем предъявлено обвинение 22-летнему Руслану Архипову и 19-летнему Роману Халилову в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам расовой ненависти и вражды)", - сообщает СУ СКР по Татарстану в среду.
По версии следствия, вечером 16 февраля 2017 года в Казани злоумышленники, заранее продумав нападение и вооружившись ножом и молотком, напали на 24-летнего гражданина Республики Чад, студента Казанского (Поволжского) федерального университета.
В итоге студент из Африки скончался на месте преступления от полученных травм.
Как сообщалось ранее, Р.Архипов и Р.Халилов были арестованы по решению суда 10 марта. По данным полиции, оба являются приверженцами неонацизма.
Правоохранительные органы полагают, что они могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.
Тело гражданина Чада с множественными колото-резанными ранами груди и черепно-мозговой травмой было обнаружено в Казани вечером 16 февраля.
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