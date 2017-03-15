Власти Армении заявляют о решимости провести прозрачные парламентские выборы

Власти Армении готовы сотрудничать со всеми наблюдательскими миссиями с целью проведения соответствующих международным стандартам парламентских выборов, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.
"Наша цель - провести максимально справедливые и прозрачные выборы. Мы решительны и готовы реагировать очень жестко на все проблемы. Мы готовы сотрудничать со всеми наблюдательскими миссиями с целью проведения соответствующих международным стандартам выборов", - сказал К.Карапетян на встрече с руководителем наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Яном Петерсеном.
В свою очередь, Я.Петерсен отметил, что в скором времени будет готов промежуточный доклад миссии по итогам работы с политическими партиями.
Он отметил, что интерес к выборам в Армении среди стран-членов ОБСЕ высок, поэтому в республику отправлена многочисленная делегация наблюдателей.
Первые после перехода Армении на парламентскую форму правления выборы в законодательный орган республики пройдут 2 апреля.
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