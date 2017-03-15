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СНГ 15.03.2017 21:00

Власти Армении заявляют о решимости провести прозрачные парламентские выборы

Власти Армении готовы сотрудничать со всеми наблюдательскими миссиями с целью проведения соответствующих международным стандартам парламентских выборов, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

"Наша цель - провести максимально справедливые и прозрачные выборы. Мы решительны и готовы реагировать очень жестко на все проблемы. Мы готовы сотрудничать со всеми наблюдательскими миссиями с целью проведения соответствующих международным стандартам выборов", - сказал К.Карапетян на встрече с руководителем наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Яном Петерсеном.

В свою очередь, Я.Петерсен отметил, что в скором времени будет готов промежуточный доклад миссии по итогам работы с политическими партиями.

Он отметил, что интерес к выборам в Армении среди стран-членов ОБСЕ высок, поэтому в республику отправлена многочисленная делегация наблюдателей.

Первые после перехода Армении на парламентскую форму правления выборы в законодательный орган республики пройдут 2 апреля.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]