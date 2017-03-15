Вашингтон и Эр-Рияд считают важным противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана, намерены строго следовать СВПД

США и Саудовская Аравия намерены строго следовать Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, но при этом хотят противодействовать "дестабилизирующей" деятельности Ирана в регионе.
Как отмечается в пресс-релизе Белого дома, распространенном в среду, накануне президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с заместителем наследного принца и министром обороны Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудом.
"Президент и заместитель наследного принца отметили важность противостояния дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, при этом продолжая оценивать (реализацию - ИФ) и строго следовать совместному всеобъемлющему плану действий", - говорится в пресс-релизе.
Помимо вопросов, связанных с Ираном, Д.Трамп обсудил с главой Минобороны Саудовской Аравии израильско-палестинское урегулирование и борьбу с ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).
"Президент выразил сильное желание достичь всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного урегулирования израильско-палестинского конфликта", - отмечается в сообщении.
Кроме того, как следует из сообщения, "президент и заместитель наследного принца отметили сохраняющиеся проблемы в области безопасности и военного сотрудничества между двумя странами в борьбе с ИГИЛ и другими транснациональными террористическими организациями, которые представляют угрозу для всех стран".
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