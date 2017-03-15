В США предъявили обвинение двум сотрудникам ФСБ РФ в хакерской атаке на портал Yahoo - СМИ

Судебные власти США предъявили в среду обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году двум сотрудникам ФСБ РФ, сообщает агентство АП со ссылкой на собственный источник.

По данным американских СМИ, еще два фигуранта дела - хакеры, участвовавшие во взломе.

Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила, что этих людей обвиняют, в частности, в хакерской атаке, мошенничестве, экономическом шпионаже, краже личных данных. В общей сложности, дело насчитывает 47 пунктов обвинения.

По информации этого издания, одного из хакеров, Карима Баратова, арестовали еще во вторник в Канаде. Этот человек родился в Казахстане, но в настоящее время является канадским гражданином.

Второй предполагаемый хакер, Алексей Белан, по данным "Вашингтон пост", находится в РФ.

Замешанные в этом деле сотрудники ФСБ, по информации газеты, Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин.

Газета напоминает, что, по сообщению СМИ, Д.Докучаев в конце прошлого года был арестован в России по делу о госизмене.

Американские СМИ напоминают, что в результате кибератаки на Yahoo хакерам удалось получить информацию о 500 млн пользователях.