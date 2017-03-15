Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8344 RUR   0.0292 GBR   2.1022 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.72 Brent   50.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 10° 18 Мар 12° 19 Мар 10°

Дальнее зарубежье 15.03.2017 21:30

В США предъявили обвинение двум сотрудникам ФСБ РФ в хакерской атаке на портал Yahoo - СМИ

Судебные власти США предъявили в среду обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году двум сотрудникам ФСБ РФ, сообщает агентство АП со ссылкой на собственный источник.

По данным американских СМИ, еще два фигуранта дела - хакеры, участвовавшие во взломе.

Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила, что этих людей обвиняют, в частности, в хакерской атаке, мошенничестве, экономическом шпионаже, краже личных данных. В общей сложности, дело насчитывает 47 пунктов обвинения.

По информации этого издания, одного из хакеров, Карима Баратова, арестовали еще во вторник в Канаде. Этот человек родился в Казахстане, но в настоящее время является канадским гражданином.

Второй предполагаемый хакер, Алексей Белан, по данным "Вашингтон пост", находится в РФ.

Замешанные в этом деле сотрудники ФСБ, по информации газеты, Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин.

Газета напоминает, что, по сообщению СМИ, Д.Докучаев в конце прошлого года был арестован в России по делу о госизмене.

Американские СМИ напоминают, что в результате кибератаки на Yahoo хакерам удалось получить информацию о 500 млн пользователях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ХАКЕРЫ, ОБВИНЕНИЕ


Похожие новости


В Кремле не питают особого оптимизма по поводу содержания фильма CNN о Путине Россия не контактировала с помощниками Трампа в ходе президентской кампании в США - Песков Путин и Трамп могут встретиться в июле "на полях" G-20 в Гамбурге - Песков Расследование вмешательства РФ в президентские выборы в США поручено особому отделу ФБР - ТВ Трамп достаточно прагматичен для понимания необходимости диалога США и России - Песков Вашингтон не представил убедительных доказательств вмешательства Москвы в президентские выборы в США - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]