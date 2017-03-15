В США предъявили обвинение двум сотрудникам ФСБ РФ в хакерской атаке на портал Yahoo - СМИ

Судебные власти США предъявили в среду обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году двум сотрудникам ФСБ РФ, сообщает агентство АП со ссылкой на собственный источник.
По данным американских СМИ, еще два фигуранта дела - хакеры, участвовавшие во взломе.
Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила, что этих людей обвиняют, в частности, в хакерской атаке, мошенничестве, экономическом шпионаже, краже личных данных. В общей сложности, дело насчитывает 47 пунктов обвинения.
По информации этого издания, одного из хакеров, Карима Баратова, арестовали еще во вторник в Канаде. Этот человек родился в Казахстане, но в настоящее время является канадским гражданином.
Второй предполагаемый хакер, Алексей Белан, по данным "Вашингтон пост", находится в РФ.
Замешанные в этом деле сотрудники ФСБ, по информации газеты, Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин.
Газета напоминает, что, по сообщению СМИ, Д.Докучаев в конце прошлого года был арестован в России по делу о госизмене.
Американские СМИ напоминают, что в результате кибератаки на Yahoo хакерам удалось получить информацию о 500 млн пользователях.
Министр обороны Азербайджана распорядился об усилении боевой и морально-психологической подготовки личного состава ВС
Президент Алиев принял членов правления Международного центра Низами Гянджеви
Начштабы ВС стран-участниц СНГ обсудили военное сотрудничество в рамках Содружества
Азербайджанский манат имеет потенциал для дальнейшего укрепления - Bank of America Merrill Lynch
Курс манат/доллар на 16 марта - 1,7282 AZN/$1
Миллер: Москва рассчитывает поставлять при помощи Армении электроэнергию в Иран по обменным операциям
Возгорание верхнего слоя кабелей стало причиной задымления в Бакинском метро
Задымление произошло в бакинском метрополитене
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»