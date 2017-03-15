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Дальнее зарубежье 15.03.2017 21:47

Полиция Италии арестовала почти 70 человек по подозрению в причастности к неаполитанской мафии

Стражи порядка Италии арестовали 69 человек, которые, вероятно, причастны к коррупционным схемам в Неаполе, передает в среду итальянское издание "Коррьере делла сера".

Среди арестованных числятся политики, госслужащие, профессоры и бизнесмены, в том числе - бывший мэр Помпей.

Антикоррупционная операция была направлена против мафиозного клана Casalesi, который действует на территории Неаполя. В частности, преступники контролируют большой объем сыра моцарелла, который производится в южной части Италии.

Операция была проведена в 10 итальянских городах, в результате чего порядка 36 человек в настоящий момент находятся под домашним арестом.

О том, какие именно меры ответственности им грозят в случае вынесения обвинительного приговора, не уточняется.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МАФИЯ, ОПЕРАЦИЯ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]