Полиция Италии арестовала почти 70 человек по подозрению в причастности к неаполитанской мафии

Стражи порядка Италии арестовали 69 человек, которые, вероятно, причастны к коррупционным схемам в Неаполе, передает в среду итальянское издание "Коррьере делла сера".
Среди арестованных числятся политики, госслужащие, профессоры и бизнесмены, в том числе - бывший мэр Помпей.
Антикоррупционная операция была направлена против мафиозного клана Casalesi, который действует на территории Неаполя. В частности, преступники контролируют большой объем сыра моцарелла, который производится в южной части Италии.
Операция была проведена в 10 итальянских городах, в результате чего порядка 36 человек в настоящий момент находятся под домашним арестом.
О том, какие именно меры ответственности им грозят в случае вынесения обвинительного приговора, не уточняется.
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