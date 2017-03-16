Партия действующего премьера Нидерландов лидирует на парламентских выборах - опрос

Партия действующего премьера Нидерландов Марка Рютте лидирует на парламентских выборах, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного компанией Ipsos.
Согласно этим данным, "Народная партия за свободу и демократию" получает 31 из 150 мест в парламенте.
"Я так горжусь тем, что произошло, и счастлива, что нам вновь доверяют (избиратели - ИФ)", - цитирует АП слова лидера кампании праволиберальной "Народной партии за свободу и демократию" действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте Тамары Ван Арк.
Далее следуют сразу три партии - ультраправая "Партия свободы" Герта Вилдерса, партия "Христианско-демократический призыв" и "Демократы 66", каждая из которых может рассчитывать на 19 мест.
По данным exit polls, у "Партии Свободы" оказались "неожиданно низкие результаты на выборах". Именно эта партия считалась основным соперником М.Рютте на выборах.
"Голосовавшие за PVV ("Партию свободы") - спасибо. Мы получили места, первая победа одержана. Рютте пока от меня не отделался", - написал Г.Вилдерс у себя в микроблоге в "Твиттере".
Кроме того, согласно опросу, нидерландская социал-демократическая "Партия труда" получила девять мест. Представитель партии назвала поражение "огромной пощечиной для нас всех", так как в настоящее время у партии 38 мест 150.
В свою очередь политическая партия Нидерландов зелёного и социалистического толка "Зеленые левые" получает 16 мест, хотя в настоящий момент у партии всего четыре. "Это фантастический результат для нас, историческая победа", - цитирует АП лидера партии Марьолейн Мейер. Она добавила, "для нас это только начало".
По данным телеканала "Би-би-си", явка избирателей на выборах была высокой, эксперты заявляют, что итоговая явка может составить до 80%.
АП отмечает, что, таким образом, учитывая эти результаты, в Нидерландах в ближайшие недели или даже месяцы пройдут переговоры о формировании правящей коалиции.
Опрос проводился на 43 из 9,3 тыс. избирательных участков в Нидерландах.
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