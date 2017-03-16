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Дальнее зарубежье 16.03.2017 09:32

Трамп анонсировал появление новой информации касающейся его прослушки со стороны администрации Обамы

Президент США Дональд Трамп пообещал, что вскоре будет обнародована новая информация, касающаяся его предположительной прослушки со стороны прежней администрации США.

"Некоторые очень интересные вещи выйдут на передний план в течение следующих двух недель", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, отрывки которого были распространены в среду.

Кроме того, по словам президента, "прослушка затрагивает много разных вещей".

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Тэги: США, ТРАМП, ПРОСЛУШКА, ИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]