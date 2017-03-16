Трамп анонсировал появление новой информации касающейся его прослушки со стороны администрации Обамы

Президент США Дональд Трамп пообещал, что вскоре будет обнародована новая информация, касающаяся его предположительной прослушки со стороны прежней администрации США.

"Некоторые очень интересные вещи выйдут на передний план в течение следующих двух недель", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, отрывки которого были распространены в среду.

Кроме того, по словам президента, "прослушка затрагивает много разных вещей".