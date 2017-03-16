Трамп анонсировал появление новой информации касающейся его прослушки со стороны администрации Обамы

Президент США Дональд Трамп пообещал, что вскоре будет обнародована новая информация, касающаяся его предположительной прослушки со стороны прежней администрации США.
"Некоторые очень интересные вещи выйдут на передний план в течение следующих двух недель", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, отрывки которого были распространены в среду.
Кроме того, по словам президента, "прослушка затрагивает много разных вещей".
Изменение статус-кво означает деоккупацию территорий Азербайджана – Алиев
Алиев отмечает роль Азербайджана в нормализации отношений между Москвой и Анкарой
Баку заинтересован в развитии отношений с членами Евросоюза - Алиев
Госдолг Азербайджана в 2018г достигнет пикового показателя в 25% ВВП - Fitch
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2017г составит 9%, в 2018г замедлится до 5% - Fitch
Азербайджан смог перестроить экономику в условиях низких цен на нефть - Алиев
В период шопинг-фестиваля системой Tax free смогут воспользоваться и граждане Азербайджана – глава Минкультуры
BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане выделят $214 тыс. на возобновление деятельности Школы управления проектами
Кабмин Азербайджана утвердил создание ООО Sumqayit Bulvar, общество получит в 2017г из госбюджета 300 тыс. манатов
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
В Баку состоялся второй CEO Lunch
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»