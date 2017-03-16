Трамп не стыдится своей налоговой декларации, но считает факт ее публикации незаконным и бесчестным

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не стыдно за его налоговую декларацию, обнародованную накануне, но сам факт ее обнародования незаконен.

"Не представляю, откуда они это взяли. Это незаконно, они не должны этим располагать, это не должно было утечь", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отрывки из которого были показаны в среду.

По его словам, "безусловно, это налоговая декларация, которую не надо стыдиться, но это незаконно, и я думаю, что это бесчестно".

Накануне Белый дом распространил информацию о налоговой декларации Д.Трампа за 2005 год. В соответствии с документом, доход президента США в 2005 году составил более $150 млн, из них он заплатил налоги в размере $38 млн.

Данная информация была обнародована вскоре после того, как ведущая телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу заявила, что располагает налоговой декларацией Д.Трампа за 2005 год и намерена рассказать подробности в эфире телеканала, что и сделала во вторник вечером.

Д.Трамп, являющийся миллиардером, в ходе президентской кампании отказался представить общественности свои налоговые декларации, став первым президентом за многие годы, который пошел на такой шаг. Этим он вызвал огонь критики со стороны демократов.