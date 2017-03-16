Специальное заседание Генассамблеи ООН в память о Чуркине пройдет 21 марта

Генеральная Ассамблея ООН проведет 21 марта специальное заседание в память о скончавшемся постоянном представителе РФ при Всемирной организации Виталии Чуркине.
"На 21 марта назначено спецзаседание Генассамблеи в память о В.Чуркине", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в штаб-квартире ООН.
Там уточнили, что мемориальное заседание назначено на 10:00 по местному времени (17:00 по мск).
С инициативой почтить память В.Чуркина выступил председатель 71-ой сессии ГА Питер Томсон.
Российский постпред скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке. Он посвятил дипломатической работе всю жизнь. На посту постоянного представителя РФ при ООН и представителя РФ в Совете Безопасности ООН В.Чуркин находился с 2006 года.
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