Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8344 RUR   0.0292 GBR   2.1022 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.86 Brent   51.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 18 Мар 12° 19 Мар

СНГ 16.03.2017 09:43

Специальное заседание Генассамблеи ООН в память о Чуркине пройдет 21 марта

Генеральная Ассамблея ООН проведет 21 марта специальное заседание в память о скончавшемся постоянном представителе РФ при Всемирной организации Виталии Чуркине.

"На 21 марта назначено спецзаседание Генассамблеи в память о В.Чуркине", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в штаб-квартире ООН.

Там уточнили, что мемориальное заседание назначено на 10:00 по местному времени (17:00 по мск).

С инициативой почтить память В.Чуркина выступил председатель 71-ой сессии ГА Питер Томсон.

Российский постпред скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке. Он посвятил дипломатической работе всю жизнь. На посту постоянного представителя РФ при ООН и представителя РФ в Совете Безопасности ООН В.Чуркин находился с 2006 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, СПЕЦЗАСЕДАНИЕ, ЧУРКИН, ПАМЯТЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]