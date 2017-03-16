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СНГ 16.03.2017 09:14

Казахстану вернут один из четырех арендованных Россией испытательных полигонов

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял законопроект о ратификации протокола между Казахстаном и Россией, предусматривающего прекращение аренды испытательного полигона Эмба в Актюбинской области, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Согласно данному протоколу, подписанному 20 октября 2016 года в Москве, действие соглашения между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба прекращено 1 января 2017 года.

Как следует из заключения комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности, в рамках данного протокола Россия передает Казахстану арендованные участки, движимое и недвижимое имущество в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, а в случае невозможности возмещает стоимостный эквивалент имущества с учетом его износа на момент окончания срока аренды.

Отмечается, что недвижимое имущество включает в себя 16 зданий, которые до 2010 года охранялись российской стороной от разграбления. 15 зданий переданы в коммунальную собственность Актюбинской области, а одно здание - общежитие - передано министерству обороны.

Уточняется, что возвращенный полигон не будет использоваться для военных целей. Земли могут быть использованы для сельскохозяйственных целей либо для добычи полезных ископаемых.

Также протокол содержит положения, которые подробно регламентируют процедуру разрешения споров и разногласий между сторонами.

Всего на сегодняшний день, помимо полигона Эмба, Россия арендует у Казахстана еще три полигона в Карагандинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Соглашение между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба было подписано 20 января 1995 года, договор между правительством Казахстана и России об аренде испытательного полигона Эмба - 18 октября 1996 года.

По данным министерства финансов, ежегодно Россия выплачивала Казахстану за аренду полигона Эмба почти $718 тыс. Общая сумма оплаты по четырем полигонам составляла $20,7 млн.

Согласно законотворческой процедуре, документ передан на подписание главе государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СЕНАТ, РОССИЯ, ПОЛИГОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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