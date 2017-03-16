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Дальнее зарубежье 16.03.2017 10:15

Трамп предлагает сократить бюджетные расходы на зарубежную помощь - СМИ

В предлагаемом президентом США Дональдом Трампом проекте бюджета предусмотрено значительное сокращение расходов на помощь зарубежным странам, сообщают СМИ со ссылками на официальные источники.

В частности, как говорится в сообщениях, расходы на содержание госдепартамента страны, ведающего распределением помощи за границу, предлагается урезать на 28%.

В то же время останется неизменным предложение о росте расходов на оборону на $54 млрд, то есть, на 10% по сравнению с предыдущим показателем.

На 2017 и 2018 годы предлагается выделение $4 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Проект бюджета будет изучен и рассмотрен конгрессом США.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ПОМОЩЬ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]