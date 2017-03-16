Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8344 RUR   0.0292 GBR   2.1022 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.86 Brent   51.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 18 Мар 12° 19 Мар

ТЭК 16.03.2017 09:01

Нефть дорожает в четверг после скачка накануне, Brent поднялась до $52,1 за баррель

Цены на нефть поднимаются в четверг после существенного роста накануне на данных о первом в 2017 году недельном сокращении нефтяных запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:44 увеличилась на $0,32 (0,62%) - до $52,13 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы выросли в цене на $0,89 (1,75%) - до $51,81 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,26 (0,53%) - до $49,12 за баррель. Контракт подорожал на $1,14 (2,39%) - до $48,86 за баррель по итогам предыдущей сессии.

По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе понизились на 237 тыс. баррелей, хотя эксперты в среднем ожидали роста на 3,5 млн баррелей.

Запасы дистиллятов в Штатах упали на 4,23 млн баррелей, бензина - на 3,06 млн баррелей.

На минувшей неделе цены на нефть опустились до минимума с декабря на опасениях, что рост запасов и добычи в США нивелирует позитивный эффект от сокращения добычи в странах ОПЕК.

"В целом картина не изменилась, - говорит экономист Oversea Chinese Banking Corp. Барнабас Ганн. - Цены упали на опасениях по поводу роста запасов в США, но мировой спрос на топливо по-прежнему высок, и мы ожидаем постепенного повышения котировок".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дорожает в среду на заявлениях Саудовской Аравии, Brent поднялась до $51,63 за баррель Нефть стабильна в ожидании данных ОПЕК, Brent торгуется на уровне $51,4 за баррель Нефть в понедельник продолжает снижение, Brent торгуется у $51 за баррель Цены на нефть слабо поднимаются после падения накануне, Brent подорожала до $52,53 за баррель Нефть Brent упала в цене до менее $52 впервые с декабря Нефть дорожает в четверг после рекордного за год падения накануне, Brent - у $53,5 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]