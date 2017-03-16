Нефть дорожает в четверг после скачка накануне, Brent поднялась до $52,1 за баррель

Цены на нефть поднимаются в четверг после существенного роста накануне на данных о первом в 2017 году недельном сокращении нефтяных запасов в США.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:44 увеличилась на $0,32 (0,62%) - до $52,13 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы выросли в цене на $0,89 (1,75%) - до $51,81 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,26 (0,53%) - до $49,12 за баррель. Контракт подорожал на $1,14 (2,39%) - до $48,86 за баррель по итогам предыдущей сессии.
По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе понизились на 237 тыс. баррелей, хотя эксперты в среднем ожидали роста на 3,5 млн баррелей.
Запасы дистиллятов в Штатах упали на 4,23 млн баррелей, бензина - на 3,06 млн баррелей.
На минувшей неделе цены на нефть опустились до минимума с декабря на опасениях, что рост запасов и добычи в США нивелирует позитивный эффект от сокращения добычи в странах ОПЕК.
"В целом картина не изменилась, - говорит экономист Oversea Chinese Banking Corp. Барнабас Ганн. - Цены упали на опасениях по поводу роста запасов в США, но мировой спрос на топливо по-прежнему высок, и мы ожидаем постепенного повышения котировок".
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