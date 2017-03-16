Азербайджанская Canub Qaz Dehlizi разместила евробонды на $1 млрд, привлеченные средства направит на финансирование проекта ЮГК

ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор) привлекло $1 млрд посредством размещения десятилетних евробондов, отметили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

"Это второе размещение евробондов. Объем размещения составил $1 млрд, облигации выпущены на 10 лет с доходностью 7% годовых (купонная ставка - 6,875%)", - отметили в обществе.

В марте 2016 года ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" посредством размещения евробондов также привлекло $1 млрд.

По данным общества, покупателями облигаций из второй эмиссии выступили инвесторы: из США – 45%, Великобритании- 40%, европейских стран - 13%, стран Азии и Ближнего Востока - 2%.

"Подписка на облигации превысила ожидания, 90% заявок были поданы фондовыми менеджерами, что способствовало равномерному распределению среди ведущих институциональных инвесторов", - подчеркнули в обществе.

Привлеченные от размещения евробондов средства будут направлены на финансирование доли Азербайджана в проекте "Южный газовый коридор", предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Синдикат банков Citi Bank, UniCredit, JP Morgan выступили лид-менеджерами размещения. Компания Lazard Freres SAS выступала в качестве финансового консультанта азербайджанской стороны, Clifford Chance и Omni – юридических консультантов.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 февраля 2014 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Canub Qaz Dehlizi». Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения Южнокавказского газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.

А.Азизов