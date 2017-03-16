Азербайджанская Canub Qaz Dehlizi разместила евробонды на $1 млрд, привлеченные средства направит на финансирование проекта ЮГК

ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор) привлекло $1 млрд посредством размещения десятилетних евробондов, отметили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
"Это второе размещение евробондов. Объем размещения составил $1 млрд, облигации выпущены на 10 лет с доходностью 7% годовых (купонная ставка - 6,875%)", - отметили в обществе.
В марте 2016 года ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" посредством размещения евробондов также привлекло $1 млрд.
По данным общества, покупателями облигаций из второй эмиссии выступили инвесторы: из США – 45%, Великобритании- 40%, европейских стран - 13%, стран Азии и Ближнего Востока - 2%.
"Подписка на облигации превысила ожидания, 90% заявок были поданы фондовыми менеджерами, что способствовало равномерному распределению среди ведущих институциональных инвесторов", - подчеркнули в обществе.
Привлеченные от размещения евробондов средства будут направлены на финансирование доли Азербайджана в проекте "Южный газовый коридор", предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Синдикат банков Citi Bank, UniCredit, JP Morgan выступили лид-менеджерами размещения. Компания Lazard Freres SAS выступала в качестве финансового консультанта азербайджанской стороны, Clifford Chance и Omni – юридических консультантов.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 февраля 2014 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Canub Qaz Dehlizi». Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения Южнокавказского газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.
А.Азизов
Изменение статус-кво означает деоккупацию территорий Азербайджана – Алиев
Алиев отмечает роль Азербайджана в нормализации отношений между Москвой и Анкарой
Баку заинтересован в развитии отношений с членами Евросоюза - Алиев
В период шопинг-фестиваля системой Tax free смогут воспользоваться и граждане Азербайджана – глава Минкультуры
BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане выделят $214 тыс. на возобновление деятельности Школы управления проектами
Кабмин Азербайджана утвердил создание ООО Sumqayit Bulvar, общество получит в 2017г из госбюджета 300 тыс. манатов
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Трамп вновь подверг критике ряд американских СМИ и отметил важную роль соцсетей
Госсекретарь США и глава МИД Японии договорились укреплять сотрудничество по проблеме КНДР
Интерпол объявил в розыск четырех граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
В Баку состоялся второй CEO Lunch
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»