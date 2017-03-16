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Бизнес и законодательство 16.03.2017 10:19

Азербайджан предлагает Украине создать СП в фармацевтической сфере

Азербайджан ведет переговоры с рядом украинских компаний по сотрудничеству в фармацевтической сфере, отмечает министерство экономики Азербайджана.

Вопросы углубления сотрудничества между Баку и Киевом в различных сферах экономики обсудил глава Минэкономики Азербайджана Шахин Мустафаев с первым вице-премьером правительства Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивом.

«Говоря о перспективах сотрудничества, Ш.Мустафаев сообщил, что украинские компании могут вложить инвестиции в создаваемые в Азербайджане промышленные парки, а также, воспользовавшись возможностями и льготами Пираллахинского промпарка, могут создать совместное предприятие в фармацевтической сфере. Он добавил, что в настоящее время с рядом компаний из Украины ведутся переговоры по сотрудничеству в этом направлении», - сообщается в информации.

Ш.Мустафаев также сообщил о наличии широких возможностей для сотрудничества с Украиной в сферах машиностроения, переработки сельхозпродукции, производства продукции пищевой промышленности и стройматериалов.

С.Кубив, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан может экспортировать в Украину фундук, плодоовощную продукцию, особенно, хурму, чай, вино, виноград, табак, хлопковое волокно, а также полиэтилен, метанол, алюминий.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, СП, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]