Азербайджан предлагает Украине создать СП в фармацевтической сфере

Азербайджан ведет переговоры с рядом украинских компаний по сотрудничеству в фармацевтической сфере, отмечает министерство экономики Азербайджана.
Вопросы углубления сотрудничества между Баку и Киевом в различных сферах экономики обсудил глава Минэкономики Азербайджана Шахин Мустафаев с первым вице-премьером правительства Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивом.
«Говоря о перспективах сотрудничества, Ш.Мустафаев сообщил, что украинские компании могут вложить инвестиции в создаваемые в Азербайджане промышленные парки, а также, воспользовавшись возможностями и льготами Пираллахинского промпарка, могут создать совместное предприятие в фармацевтической сфере. Он добавил, что в настоящее время с рядом компаний из Украины ведутся переговоры по сотрудничеству в этом направлении», - сообщается в информации.
Ш.Мустафаев также сообщил о наличии широких возможностей для сотрудничества с Украиной в сферах машиностроения, переработки сельхозпродукции, производства продукции пищевой промышленности и стройматериалов.
С.Кубив, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан может экспортировать в Украину фундук, плодоовощную продукцию, особенно, хурму, чай, вино, виноград, табак, хлопковое волокно, а также полиэтилен, метанол, алюминий.
Н.Аббасова
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