Пресс-секретарем президента Узбекистана назначен бывший глава Агентства по интеллектуальной собственности

Асаджон Ходжаев назначен заместителем государственного советника - пресс-секретарем президента Узбекистана, сообщили в четверг "Интерфаксу" в аппарате главы государства.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ", - сказал собеседник агентства.

А.Ходжаев, 1970 года рождения, выпускник Ташкентского электротехнического института связи.

До этого назначения он работал в аппарате премьер-министра, был директором Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои, занимал должности генерального директора Агентства по интеллектуальной собственности, заместителя генерального директора Узбекского агентства связи и информатизации.