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СНГ 16.03.2017 10:25

Пресс-секретарем президента Узбекистана назначен бывший глава Агентства по интеллектуальной собственности

Асаджон Ходжаев назначен заместителем государственного советника - пресс-секретарем президента Узбекистана, сообщили в четверг "Интерфаксу" в аппарате главы государства.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ", - сказал собеседник агентства.

А.Ходжаев, 1970 года рождения, выпускник Ташкентского электротехнического института связи.

До этого назначения он работал в аппарате премьер-министра, был директором Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои, занимал должности генерального директора Агентства по интеллектуальной собственности, заместителя генерального директора Узбекского агентства связи и информатизации.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕСС, СЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]