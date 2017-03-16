Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2017г составит 9%, в 2018г замедлится до 5% - Fitch

Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2017 году на уровне 9%, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в Fitch.

"Инфляция в 2017 году ожидается на уровне 9%, в 2018 году - на уровне 5%", - отметили в Fitch.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2016 году составила 12,4%.

Fitch среднегодовой курс маната к доллару на 2017 год прогнозирует на уровне 1,76 манат/$1, на 2018 год - 1,7 манат/$1.

Цену на нефть Fitch в 2017 году прогнозирует на уровне $45 за баррель, в 2018 году - $55 за баррель.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.

А.Ахундов