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Макроэкономика 16.03.2017 10:51

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2017г составит 9%, в 2018г замедлится до 5% - Fitch

Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2017 году на уровне 9%, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в Fitch.

"Инфляция в 2017 году ожидается на уровне 9%, в 2018 году - на уровне 5%", - отметили в Fitch.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2016 году составила 12,4%.

Fitch среднегодовой курс маната к доллару на 2017 год прогнозирует на уровне 1,76 манат/$1, на 2018 год - 1,7 манат/$1.

Цену на нефть Fitch в 2017 году прогнозирует на уровне $45 за баррель, в 2018 году - $55 за баррель.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.

А.Ахундов

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Тэги: FITCH, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]