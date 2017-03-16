Баку заинтересован в развитии отношений с членами Евросоюза - Алиев

Баку заинтересован в развитии сотрудничества со странами-членами Европейского Союза, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Региональное сотрудничество и хорошие отношения со всеми нашими соседями являются нашим приоритетом. Мы смогли построить очень прочные отношения с Европейским союзом, с девятью странами-членами которого, то есть с третью, подписали двусторонние соглашения о стратегическом сотрудничестве», - подчеркнул И.Алиев в четверг на V Бакинском Глобальном форуме.
По его словам, у Азербайджана со всеми странами, за исключением Армении, оккупировавшей 20% азербайджанских территорий, складываются отличные отношения. «Большинство европейских стран относятся к Азербайджану, как к стратегическому партнеру не только из-за наших энергетических ресурсов, но и по ряду других важных причин», - отметил И.Алиев.
Президент подчеркнул, что Азербайджан выстраивает международные отношения, руководствуясь своими национальными интересами.
«Вместо подписания Ассоциативного соглашения с Евросоюзом мы выбрали более реалистичный путь, предложив подписать отдельный документ о сотрудничестве. Возможно, в дальнейшем это будет соглашение о стратегическом сотрудничестве. Мы предпочитаем основывать нашу политику на реальной ситуации, а не заниматься голословным популизмом», - сказал И.Алиев.
Р.Бабаев
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