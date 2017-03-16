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Внешняя политика 16.03.2017 11:10

Алиев отмечает роль Азербайджана в нормализации отношений между Москвой и Анкарой

Баку играет стабилизирующую роль в отношениях между различными государствами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан играет стабилизирующую роль в отношениях между различными странами. В отношениях между нашими соседями (Россия и Турция – ИФ-Аз) еще недавно имелась серьезная напряженность, и мы сыграли свою роль в их примирении. Мы смогли достигнуть своих целей», - подчеркнул И.Алиев в четверг на V Бакинском Глобальном форуме.

По его словам, последние события показали, что Москва и Вашингтон считают Баку своим надежным партнером.

«Недавно в Баку состоялась историческое событие. Военные руководства США и России приняли решение о проведении встречи начальников своих генеральных штабов в Азербайджане. Выбор Азербайджана в качестве места проведения встречи была не нашей инициативой. Это они обратились к нам с таким предложением», - сказал И.Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан проводит независимую политику, «и это высоко ценится нашими партнерами». «Нас воспринимают в качестве независимого государства, а не в качестве спутника или сателлита, как некоторых других», - отметил глава государства.

И.Алиев подчеркнул активное сотрудничество Азербайджана с НАТО. «Мы не являемся членами НАТО, но, тем не менее, обеспечиваем техническую и финансовую поддержку правительству Афганистана, в том числе осуществляя воздушные перевозки в рамках сотрудничества с НАТО в эту страну», - сказал президент.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, США, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]