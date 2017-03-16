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Наука и образование 16.03.2017 11:14

BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане выделят $214 тыс. на возобновление деятельности Школы управления проектами

Компания BP и ее партнеры по проектам Азери-Чираг-Гюнешли, Баку-Тбилиси-Джейхан, «Шах-Дениз» и Южно-кавказская трубопроводная магистраль (Баку-Тбилиси-Эрзерум) выделят $214 тыс. на возобновление деятельности в Азербайджане Школы управления проектами, говорится в сообщении BP-Azerbaijan.

«Школа по управлению проектами (ШУП) в Азербайджане была учреждена в 2010 году для развития навыков по управлению проектами в частном и государственном секторе страны. Этот проект был разработан, в частности, для получения местными менеджерами образования по обширной программе управления проектами, принятой на международном уровне», - подчеркивается в сообщении.

ШУП состоит из нескольких модулей: управление проектами, руководство проектом, управление и координация проектом, управление и координация, управление рисками, планирование и контроль над расходами, качество для менеджеров проекта, применение механизма управления проектом и подготовка к экзамену «Специалист по управлению проектом».

Проект по возобновлению деятельности Школа по управлению проектами будет реализован совместно с Бакинской высшей школой нефти (БВШН), которая выступает в качестве исполнителя. Партнером БВШН в этом проекте выступит международная тренинговая компания Twenty Eighty Strategy Execution.

В рамках проекта планируется создать две учебные группы по 25 человек в каждой.

«Срок реализации проекта по возобновлению деятельности в Азербайджане Школы управления проектами составляет 18 месяцев, начиная с марта 2017 года. Общая стоимость– $214 тыс.», - отмечается в информации.

Проект по созданию в Азербайджане ШУП сроком на 5 лет (2010-2015гг) обошелся в $2,2 млн. За этот период в ней прошли обучение 325 человек из 114 частных и госорганизаций. При этом 312 человек получили сертификат выпускника Университета Джорджа Вашингтона, в том числе 282 человека - сертификат магистра по управлению проектами»

Н.Аббасова

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Тэги: МЕНЕДЖЕРЫ, ШКОЛА, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]