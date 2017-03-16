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Макроэкономика 16.03.2017 11:21

Госдолг Азербайджана в 2018г достигнет пикового показателя в 25% ВВП - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что уровень госдолга Азербайджана достигнет пикового показателя в 25,1% ВВП в 2018 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Fitch.

"Мы ожидаем, что уровень госдолга Азербайджана достигнет пика в 25,1% ВВП в 2018 году, если не принимать во внимание какие-либо изменения в условных обязательствах и учитывая постепенное восстановление цен на нефть", - сообщили в Fitch.

По мнению Fitch, учитывая высокую долю обязательств, номинированных в долларах, в госдолге страны, дальнейшее удешевление маната негативно скажется на уровне госдолга.

Fitch оценивает госдолг Азербайджана на уровне 22,5% ВВП в 2016 году и прогнозирует его на уровне 24% ВВП в 2017 году, 25,1% ВВП - в 2018 году, 22,6% ВВП - в 2019 году, 20,6% ВВП - в 2020 году, 19,4% ВВП - 2021 году, 14,5% ВВП - в 2026 году.

А.Ахундов

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Тэги: FITCH, ГОСДОЛГ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]