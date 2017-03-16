Госдолг Азербайджана в 2018г достигнет пикового показателя в 25% ВВП - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что уровень госдолга Азербайджана достигнет пикового показателя в 25,1% ВВП в 2018 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Fitch.

"Мы ожидаем, что уровень госдолга Азербайджана достигнет пика в 25,1% ВВП в 2018 году, если не принимать во внимание какие-либо изменения в условных обязательствах и учитывая постепенное восстановление цен на нефть", - сообщили в Fitch.

По мнению Fitch, учитывая высокую долю обязательств, номинированных в долларах, в госдолге страны, дальнейшее удешевление маната негативно скажется на уровне госдолга.

Fitch оценивает госдолг Азербайджана на уровне 22,5% ВВП в 2016 году и прогнозирует его на уровне 24% ВВП в 2017 году, 25,1% ВВП - в 2018 году, 22,6% ВВП - в 2019 году, 20,6% ВВП - в 2020 году, 19,4% ВВП - 2021 году, 14,5% ВВП - в 2026 году.

А.Ахундов