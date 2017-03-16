Госдолг Азербайджана в 2018г достигнет пикового показателя в 25% ВВП - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что уровень госдолга Азербайджана достигнет пикового показателя в 25,1% ВВП в 2018 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Fitch.
"Мы ожидаем, что уровень госдолга Азербайджана достигнет пика в 25,1% ВВП в 2018 году, если не принимать во внимание какие-либо изменения в условных обязательствах и учитывая постепенное восстановление цен на нефть", - сообщили в Fitch.
По мнению Fitch, учитывая высокую долю обязательств, номинированных в долларах, в госдолге страны, дальнейшее удешевление маната негативно скажется на уровне госдолга.
Fitch оценивает госдолг Азербайджана на уровне 22,5% ВВП в 2016 году и прогнозирует его на уровне 24% ВВП в 2017 году, 25,1% ВВП - в 2018 году, 22,6% ВВП - в 2019 году, 20,6% ВВП - в 2020 году, 19,4% ВВП - 2021 году, 14,5% ВВП - в 2026 году.
А.Ахундов
Изменение статус-кво означает деоккупацию территорий Азербайджана – Алиев
Алиев отмечает роль Азербайджана в нормализации отношений между Москвой и Анкарой
Баку заинтересован в развитии отношений с членами Евросоюза - Алиев
В период шопинг-фестиваля системой Tax free смогут воспользоваться и граждане Азербайджана – глава Минкультуры
BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане выделят $214 тыс. на возобновление деятельности Школы управления проектами
Кабмин Азербайджана утвердил создание ООО Sumqayit Bulvar, общество получит в 2017г из госбюджета 300 тыс. манатов
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Трамп вновь подверг критике ряд американских СМИ и отметил важную роль соцсетей
Госсекретарь США и глава МИД Японии договорились укреплять сотрудничество по проблеме КНДР
Интерпол объявил в розыск четырех граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
В Баку состоялся второй CEO Lunch
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»