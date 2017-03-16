Госсекретарь США и глава МИД Японии договорились укреплять сотрудничество по проблеме КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе переговоров с главой МИД Японии Фумио Кисидой заявил, что стороны будут укреплять взаимодействие в связи с напряженной ситуацией вокруг КНДР.
"Союзнические отношения между США и Японией - краеугольный камень Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме этого, чрезвычайно важной задачей является укрепление двустороннего взаимодействия США и Японии, трехстороннего сотрудничества США, Японии и Южной Кореи по ядерной и ракетной проблемам КНДР", - приводит слова госсекретаря США японский телеканал Эн-эйч-кей.
В свою очередь, как Ф.Кисида, выбор Японии в качестве отправной точки для первого азиатского турне нового госсекретаря США свидетельствует о важности японско-американского альянса.
"Ранее на встречах руководства Японии и США, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп делали совместные решительные заявления о том, что связи между Японией и США непоколебимы, и смогли продемонстрировать курс на то, что Япония и США будут совместно решать задачи", - сказал Ф.Кисида.
Также Р.Тиллерсон и Ф.Кисида обменялись мнениями по поводу укрепления позиций КНР в Восточно-Китайском и в Южно-Китайском морях.
Кроме того, стороны подтвердили планы начать консультации с участием глав внешнеполитических ведомств и министерств обороны США и Японии для того, чтобы конкретизировать меры по укреплению альянса Вашингтона и Токио.
После Японии в пятницу Р.Тиллерсон отправится в Южную Корею, а в субботу - в КНР.
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