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Дальнее зарубежье 16.03.2017 11:23

Госсекретарь США и глава МИД Японии договорились укреплять сотрудничество по проблеме КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе переговоров с главой МИД Японии Фумио Кисидой заявил, что стороны будут укреплять взаимодействие в связи с напряженной ситуацией вокруг КНДР.

"Союзнические отношения между США и Японией - краеугольный камень Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме этого, чрезвычайно важной задачей является укрепление двустороннего взаимодействия США и Японии, трехстороннего сотрудничества США, Японии и Южной Кореи по ядерной и ракетной проблемам КНДР", - приводит слова госсекретаря США японский телеканал Эн-эйч-кей.

В свою очередь, как Ф.Кисида, выбор Японии в качестве отправной точки для первого азиатского турне нового госсекретаря США свидетельствует о важности японско-американского альянса.

"Ранее на встречах руководства Японии и США, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп делали совместные решительные заявления о том, что связи между Японией и США непоколебимы, и смогли продемонстрировать курс на то, что Япония и США будут совместно решать задачи", - сказал Ф.Кисида.

Также Р.Тиллерсон и Ф.Кисида обменялись мнениями по поводу укрепления позиций КНР в Восточно-Китайском и в Южно-Китайском морях.

Кроме того, стороны подтвердили планы начать консультации с участием глав внешнеполитических ведомств и министерств обороны США и Японии для того, чтобы конкретизировать меры по укреплению альянса Вашингтона и Токио.

После Японии в пятницу Р.Тиллерсон отправится в Южную Корею, а в субботу - в КНР.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ЯПОНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]