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Карабахский конфликт 16.03.2017 11:29

Изменение статус-кво означает деоккупацию территорий Азербайджана – Алиев

Президент Ильхам Алиев считает, что изменение статус-кво по нагорно-карабахскому конфликту означает деоккупацию территорий Азербайджана.

"Этот конфликт является постоянной угрозой для региональной безопасности. Армения стремится сохранить статус-кво, тогда как главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли о его неприемлемости. Изменение статус-кво означает деоккупацию территорий», - подчеркнул И.Алиев в четверг на V Бакинском Глобальном форуме.

По его словам, армяно-азербайджанский конфликт должен найти свое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана. "Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена", - подчеркнул он.

«Армения оккупировала чужие территории и совершила преступления против человечности, и поэтому она должна быть наказана. К ней необходимо применить санкции, что будет честным в связи с создавшейся ситуацией», - добавил И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]