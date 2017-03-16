Изменение статус-кво означает деоккупацию территорий Азербайджана – Алиев

Президент Ильхам Алиев считает, что изменение статус-кво по нагорно-карабахскому конфликту означает деоккупацию территорий Азербайджана.

"Этот конфликт является постоянной угрозой для региональной безопасности. Армения стремится сохранить статус-кво, тогда как главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли о его неприемлемости. Изменение статус-кво означает деоккупацию территорий», - подчеркнул И.Алиев в четверг на V Бакинском Глобальном форуме.

По его словам, армяно-азербайджанский конфликт должен найти свое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана. "Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена", - подчеркнул он.

«Армения оккупировала чужие территории и совершила преступления против человечности, и поэтому она должна быть наказана. К ней необходимо применить санкции, что будет честным в связи с создавшейся ситуацией», - добавил И.Алиев.

Р.Бабаев