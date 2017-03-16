Трамп вновь подверг критике ряд американских СМИ и отметил важную роль соцсетей

Президент США Дональд Трамп заявил, что он часто пользуется "Твиттером" и другими социальными сетями, так как это позволяет ему напрямую доносить мысли до американского народа и не позволяет СМИ нечестно освещать его деятельность.
"Большая часть новостей не является правдой, и когда у меня около 100 млн людей, которые следят за моим Твиттером, Фейсбуком, Инстаграмом, в том числе в президентском аккаунте, у меня есть свое средство для информирования", - сказал Д.Трамп в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс".
Он добавил, что "Твиттер - прекрасная вещь, потому что через него можно донести свою мысль".
"Когда я говорю что-то, пресса не освещает это достоверно. И так делает большая часть прессы", - сказал Д.Трамп, в частности, упомянув газеты "Вашингтон пост", "Нью-Йорк Таймс" и телеканалы Си-Би-Эс, Эн-Би-Си, Эй-Би-Си и Си-Эн-Эн.
По словам Д.Трампа, "никто в истории не становился предметом такого большого количества нечестных материалов в свой адрес", как он.
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