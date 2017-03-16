Результаты парламентских выборов в Нидерландах не играют особой роли, полагает глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не стоит придавать особого значения итогам выборов в парламент Нидерландов из-за схожести убеждений нидерландских политиков.

"В Нидерландах действует множество партий, но мировоззрение социал-демократов и фашиста Вилдерса (лидер ультраправой нидерландской "Партии свободы" Герт Вилдерс - ИФ) совпадают. Куда ведут Европу эти политики?" - приводит слова министра Анатолийское агентство новостей.

По словам министра, Европу ожидают тяжелые времена.

"Недалек тот день, когда в Европе начнутся войны по религиозным причинам. Все идет именно к этому. 100 лет назад на континенте уже велись войны. Если бы у европейцев было хоть немного совести, они не смогли бы смотреть друг другу в глаза", - добавил М.Чавушоглу.

Ранее Г.Вилдерс признал, что его партия потерпела поражение.

В свою очередь победивший на выборах премьер-министр Марк Рютте, лидер "Народной партии за свободу и демократию", поблагодарил своих сторонников за то, что они на выборах проголосовали "против популизма".

Власти Нидерландов 11 марта запретили посадку в Роттердаме самолету с главой МИД Турции М.Чавушоглу на борту. Министр планировал выступить на митинге в Роттердаме и рассказать соотечественникам о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Они также запретили выступление турецкого министра по делам семьи Фатмы Бетюль Сайян Кайя, которая приехала на машине из Германии и также хотела встретиться с турецкой общиной.

Анкара в ответ направила Нидерландам две ноты протеста, а позже объявила о запрете на въезд в страну посла Нидерландов в Турции, отменила все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию и все встречи на высоком уровне с представителями Нидерландов.

Кроме этого, американский телеканал Си-Эн-Би-Си сообщал, что позднее поддерживающие политику Анкары хакеры совершили массовый взлом крупных аккаунтов в сети "Твиттер" и разместили в них турецкую символику и протурецкие послания.