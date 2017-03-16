Аренда жилья в Германии подорожала в 2016 г. на 5%, самым дорогим городом остается Мюнхен

Аренда жилья в Германии в 2016 году стала дороже в среднем почти на 5% по сравнению с предыдущим годом - до 7,65 евро за 1 кв. м в месяц, свидетельствуют данные Федерального института строительства и исследования городов и территории (BBSR) ФРГ.

Как сообщает Deutsche Welle, особенно сильно выросли ставки арендной платы в крупных городах с населением от полумиллиона человек - на 6,3%, до 9,97 евро за 1 кв. метр.

Самым дорогим городом Германии по-прежнему является Мюнхен, средняя арендная плата в 2016 году там составляла 15,65 евро за квадратный метр в месяц. За столицей Баварии следуют Франкфурт-на-Майне (12,76 евро 1 кв. м), Штутгарт (11,93 евро) и Фрайбург (11,39 евро).

В исследовании BBSR учитывалась арендная плата, указанная в заключенных в 2016 году договорах на аренду жилья.

Ранее в марте эксперты Центральной комиссией по недвижимости (Zentraler Immobilien Ausschuss, ZIA), которая объединяет крупные компании и отраслевые союзы, предупреждали, что в четырех городах ФРГ, включая столицу, рост цен на покупку и аренду квартир может смениться падением.

Активный рост цен на жилье наблюдается в Германии с 2010 года, и с тех пор уже не раз звучали предупреждения об угрозе обвального падения перегретого рынка.

Как пишет Financial Times, стоимость аренды в Германии, скорее всего, будет одной из центральных тем осенних выборов в парламент, поскольку доля граждан, снимающих жилье, в ФРГ выше, чем в любой другой стране Европейского союза. Активно обсуждаются нормативные ограничения темпов повышения арендной платы и другие меры защиты арендаторов жилья.

В среднем по ЕС в 2015 году жилье в той или иной форме арендовали 30,6% населения, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). В Германии эта доля составляла 48,1%.

При этом за последние десять лет плата в новых договорах аренды в Германии увеличилась на 16,8%, но в больших городах рост был намного быстрее, отмечает аналитическая и консалтинговая группа F+B, специализирующаяся на рынке недвижимости. В Берлине типовая квартира (F+B рассматривает площадь около 80 кв. м) с 2007 по 2016 годы подорожала на 40% - до 634 евро в месяц, в Мюнхене - на 21%, до 1032 евро в месяц.

В июне 2015 года правительство ФРГ ввело новое правило, позволившее землям устанавливать ограничения роста арендной платы, если рынок считается перегретым: ставка для новых арендаторов не должна превышать эталонный показатель для региона более чем на 10%. Такие ограничения уже действуют в Берлине, Гамбурге, Франкфурте и некоторых других городах, но эксперты считают их не слишком эффективными.

Одним из решений аналитики называют более активную застройку. За 11 месяцев 2016 года число разрешений на строительство жилой недвижимости, выданных властями ФРГ, увеличилось на 23% в годовом выражении - до 340 тыс., максимума с 1999 года. Однако эксперты считают, что этот показатель должен быть не ниже 400 тыс. в год, чтобы уравновесить спрос и предложение.