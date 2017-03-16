Путин встретится в четверг с премьером Баварии

Президент РФ Владимир Путин в четверг примет премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера, находящегося в Москве, а также проведет отдельную встречу с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей.
"В Кремле президент продолжит свою работу, он примет находящегося в России премьер-министра Баварии Зеехофера", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кроме того, в четверг президент выступит на пленарном заседании съезда РСПП. По его словам, будет как публичная часть участия президента в съезде, так и непубличная.
"После пленарки состоится отдельная встреча с членами бюро РСПП традиционно в закрытом режиме, где градус откровенности еще больше возрастает", - сказал Д.Песков.
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