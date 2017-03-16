Французские водители Uber не получат официального статуса сотрудников компании

Парижский суд отклонил требование французских властей о признании водителей службы такси Uber официальными сотрудниками компании и выплате им социальных пособий, сообщает издание Irish Times.
Иск был отклонен по техническим причинам: суд постановил, что власти Франции были обязаны предъявить руководству Uber информацию, полученную в ходе слушаний, однако это условие не было выполнено, и дело было закрыто.
Как следствие, компания не обязана официально трудоустраивать своих водителей и выплачивать им социальные пособия.
Французские власти пытались добиться от Uber социальных выплат в размере 5 млн евро за период с января 2012 года по июнь 2013 года. Затянувшийся процесс мог поставить под угрозу дальнейшее развитие бизнеса компании в стране.
Uber получает множество жалоб от водителей по всему миру, недовольных условиями рабочих контрактов. В частности, британский суд по трудовым вопросам обязал компанию выплачивать водителям минимальную заработную плату и предоставлять оплачиваемый отпуск. Также к Uber был подан коллективный иск от водителей штата Калифорния, размер компенсации по которому может превысить $1 млрд.
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