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Дальнее зарубежье 16.03.2017 16:05

Французские водители Uber не получат официального статуса сотрудников компании

Парижский суд отклонил требование французских властей о признании водителей службы такси Uber официальными сотрудниками компании и выплате им социальных пособий, сообщает издание Irish Times.

Иск был отклонен по техническим причинам: суд постановил, что власти Франции были обязаны предъявить руководству Uber информацию, полученную в ходе слушаний, однако это условие не было выполнено, и дело было закрыто.

Как следствие, компания не обязана официально трудоустраивать своих водителей и выплачивать им социальные пособия.

Французские власти пытались добиться от Uber социальных выплат в размере 5 млн евро за период с января 2012 года по июнь 2013 года. Затянувшийся процесс мог поставить под угрозу дальнейшее развитие бизнеса компании в стране.

Uber получает множество жалоб от водителей по всему миру, недовольных условиями рабочих контрактов. В частности, британский суд по трудовым вопросам обязал компанию выплачивать водителям минимальную заработную плату и предоставлять оплачиваемый отпуск. Также к Uber был подан коллективный иск от водителей штата Калифорния, размер компенсации по которому может превысить $1 млрд.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, UBER, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]