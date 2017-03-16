Сотрудничество Минска с Международным валютным фондом обсуждается на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководителем миссии МВФ Питером Долманом, сообщают в четверг госСМИ республики.
"Спасибо, что приехали в Беларусь и пришли по моей просьбе для того, чтобы мы могли с вами обсудить буквально 1-2 вопроса. И хочу сказать, что я не переговоры вести вас пригласил, потому что знаю, что вы активно сотрудничаете с нашими специалистами по проблематике отношений с МВФ", - сказал А.Лукашенко, обращаясь к П.Долману.
"У меня есть пара вопросов, которые я хотел бы обсудить. Для меня и страны они очень важны", - подчеркнул глава государства.
"Полагаю, что вопросы, по которым мы будем вести разговор, они и в информационном плане полезны для вас, ну и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается в Беларуси", - отметил А.Лукашенко.
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