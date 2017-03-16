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СНГ 16.03.2017 15:18

Лукашенко пригласил руководителя миссии МВФ обсудить "пару очень важных для страны вопросов"

Сотрудничество Минска с Международным валютным фондом обсуждается на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководителем миссии МВФ Питером Долманом, сообщают в четверг госСМИ республики.

"Спасибо, что приехали в Беларусь и пришли по моей просьбе для того, чтобы мы могли с вами обсудить буквально 1-2 вопроса. И хочу сказать, что я не переговоры вести вас пригласил, потому что знаю, что вы активно сотрудничаете с нашими специалистами по проблематике отношений с МВФ", - сказал А.Лукашенко, обращаясь к П.Долману.

"У меня есть пара вопросов, которые я хотел бы обсудить. Для меня и страны они очень важны", - подчеркнул глава государства.

"Полагаю, что вопросы, по которым мы будем вести разговор, они и в информационном плане полезны для вас, ну и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается в Беларуси", - отметил А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МВФ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]