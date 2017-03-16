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Бизнес и законодательство 16.03.2017 14:06

Создательница Силиконовой долины в США предлагает Азербайджану сотрудничество в организации Digital Trade Hub

Компания "Finding My Place" заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках создания Цифрового торгового хаба (Digital Trade Hub of Azerbaijan), заявила соучредитель компании Ингрид Ростен.

И.Ростен, которая известна также как создательница Силиконовой доли в Калифорнии, провела встречу с исполнительным директором Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсалом Гасымлы, отмечается в сообщении центра.

"В.Гасымлы на встрече подчеркнул, что Digital Trade Hub будет создан как "единое экспортное окно". Это позволит сократить финансовые затраты предпринимателей при экспорте продукции и ускорить этот процесс. Кроме этого, Digital Trade Hub будет включать электронный денежный кошелек и использовать электронную подпись, что позволит упростить отношения с иностранными деловыми партнерами", - отмечается в сообщении.

И.Ростен подчеркнула, что Digital Trade Hub приведет к расширению внешнеторгового оборота Азербайджана. Она добавила, что ее компания заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в этом направлении.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 февраля 2017 года подписал указ о дополнительных мерах по расширению внешнеторговых операций и усилению портала www.azexport.az в качестве цифрового торгового хаба. Согласно указу, в течение четырех месяцев на портале www.azexport.az должен быть создан раздел «Digital Trade Hub of Azerbaijan».

Кроме того, в течение трех месяцев будет создан электронный денежный кошелек.

А.Азизов

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Тэги: ТОРГОВЛЯ, ЭКСПОРТ, УПРОЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]