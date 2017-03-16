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Регион 16.03.2017 14:20

Россия поддержит усилия Армении и Турции по нормализации отношений - Лавров

Москва готова оказать содействие Армении и Турции, когда две страны решат нормализовать отношения.

"Когда Ереван и Анкара сядут за стол переговоров, Россия будет готова оказать им самое активное содействие", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью армянскому журналу "Regional Post - Caucasus", размещенном на сайте МИД.

"Разумеется, мы бы только приветствовали, чтобы армяно-турецкий участок внешней границы ЕАЭС был открыт для свободного перемещения людей, товаров и услуг. Это, без сомнения, пойдет на пользу региону в целом", - отметил он.

"Отмечу, что Россия играла важную роль в размораживании отношений между Арменией и Турцией в активной фазе этого процесса - в 2007-2009 годы. Результатом общих усилий, разумеется, прежде всего Еревана и Анкары, стало подписание в Цюрихе 10 октября 2009 года - в присутствии министров иностранных дел России, США, Франции, Словении и Верховного представителя ЕС по общей внешней политике и политике безопасности - протоколов "Об установлении дипломатических отношений" и "О развитии отношений" между двумя странами", - продолжил министр.

"К сожалению, позднее процесс нормализации застопорился и к настоящему времени остановился. Однако принципиально важно, что стороны продемонстрировали способность договариваться и принимать серьезные, ответственные решения. Убежден, что Армения и Турция способны урегулировать имеющиеся проблемы. При этом очень многое зависит от них самих. Ведь качество политиков определяется не только глубиной реалистического анализа объективных трудностей, но и способностью быть оптимистом, чтобы реализовать надежды и чаяния своих граждан", подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]