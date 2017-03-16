Несколько сотен человек идут маршем по улицам Риги в память о латышских легионерах "Waffen SS", передает в четверг агентство BNS.

В акции принимают участие также несколько депутатов парламента от ультраправого объединения "Все для Латвии"-"Отечеству и Свободе/ДННЛ", в том числе Имант Парадниекс, Райвис Дзинтарс, Янис Домбрава, а также Эйнар Цилинскис.

Шествие, которое проходит от церкви Св. Ионна в центре Старой Риги к памятнику Свободы, организовано обществом "Даугавские ястребы Латвия".

Как передает агентство BNS, участники акции несут флаги Латвии, Литвы и Эстонии, многие пришли на шествие с цветами, они поют патриотические песни, некоторые держат в руках плакаты с надписями "Мы говорим "нет" нацизму и коммунизму" и перечеркнутые портреты Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина.

Небольшая заминка произошла в начале шествия из-за представителей германской антифашистской организации, которые пришли к месту сбора участников акции с плакатами, но полиция их отвела.

В районе шествия усилены меры безопасности. Порядок на площади Свободы контролирует большое количество полицейских, многие из них с собаками.

Тем временем, на четверг запланировано несколько акций, в том числе антифашистов. Чтобы избежать столкновений между сторонниками разных взглядов на мероприятиях дня памяти легионеров, возле памятника уже с раннего утра установлены заграждения.

Традиционно самым многочисленным мероприятием будет шествие Лимбажского отделения организации "Даугавские ястребы Латвия". Оно пройдет с 11 до 13 часов по местному времени.

С 7 до 13 часов на площади у памятника Свободы будет проходить собрание "Общества в поддержку национальных воинов", на котором будет разъясняться история латышского легиона.

Собрание на площади у памятника Свободы планировал провести и Латвийский антинацистский комитет, который почтит память жертв "Waffen SS" и осудит преступления легионеров, но исполнительный директор Риги Юрис Радзевич установил для этого мероприятия другое место проведения - Бастионную горку, которая расположена в нескольких сотнях метров от памятника Свободы.

Организация "Четвертое пробуждение" с 11 до 14 часов проведет у посольства Германии митинг солидарности с немецкой антифашистской организацией "VVN-BdA", которая требует у правительства Германии выразить осуждение депутатам Сейма и Рижской думы, принимающим участие "в провокациях против Латвии".

Тем временем, ранее в четверг начальник Полиции безопасности (ПБ) Нормунд Межвиетс заявил в эфире местного телевидения, что не исключает возможных провокаций. "Полностью исключить вероятность провокаций мы не можем", - сказал начальник ПБ, добавив, что стражи порядка готовы реагировать, если будет такая необходимость.

По его словам, в распоряжении ПБ имеется информация о том, что в Латвию прибыли представители других стран, которые собираются принять участие в акциях протеста против шествия легионеров, в том числе лица, которые участвовали в них и в предыдущие годы.