Глава ЛУКОЙЛа за продление соглашения с ОПЕК о снижении добычи

Глава "ЛУКОЙЛа" (MOEX:LKOH) Вагит Алекперов видит целесообразность в продлении соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти.
"Я думаю, что есть, результат мы видим" - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли целесообразность продления соглашения о сокращении добычи.
Баку 17 марта примет заседание высокопоставленных представителей стран–участниц Стамбульского процесса по Афганистану
Первый вице-президент Азербайджана приглашена в Грецию на торжества по случаю 25-летия азербайджано-греческих дипотношений
Маргвелашвили считает эффективным формат сотрудничества Баку-Тбилиси–Анкара
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 10 человек - МВД
Азербайджан намерен отказаться от практики депозита для иностранцев за транспортное средство при въезде
Минтруда Азербайджана досрочно завершил финансирование пенсий пенсионерам за март
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
В Риге сотни человек, в том числе депутаты парламента, участвуют в памятном шествии легионеров "Waffen SS"
Дело о взрыве посылки в штаб-квартире МВФ в Париже расследует антитеррористический отдел прокуратуры Франции - СМИ
Путин заявляет о важности отношений с Катаром, в том числе в сфере энергетики
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»