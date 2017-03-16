Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8532 RUR   0.0295 GBR   2.1199 TRY   0.4701

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.86 Brent   51.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 18 Мар 12° 19 Мар

ТЭК 16.03.2017 14:27

Глава ЛУКОЙЛа за продление соглашения с ОПЕК о снижении добычи

Глава "ЛУКОЙЛа" (MOEX:LKOH) Вагит Алекперов видит целесообразность в продлении соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти.

"Я думаю, что есть, результат мы видим" - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли целесообразность продления соглашения о сокращении добычи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, СОКРАЩЕНИЕ, ДОБЫЧА


Похожие новости


ЛУКОЙЛ: добыча нефти каждой компании будет сокращаться пропорционально, с учетом своих особенностей ЛУКОЙЛ прогнозирует добычу нефти в РФ в 2020г на уровне 551 млн тонн ЛУКОЙЛ видит сигналы будущего роста цен на нефть Алекперов надеется, что ОПЕК 30 ноября в Вене найдет решение для стабилизации цен на нефть ЛУКОЙЛ поддерживает сокращение добычи нефти для выхода цены на приемлемый уровень выше $50 за барр ЛУКОЙЛ изучает возможность выхода на рынок минудобрений

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]