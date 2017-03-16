Глава ЛУКОЙЛа за продление соглашения с ОПЕК о снижении добычи

Глава "ЛУКОЙЛа" (MOEX:LKOH) Вагит Алекперов видит целесообразность в продлении соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти.

"Я думаю, что есть, результат мы видим" - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли целесообразность продления соглашения о сокращении добычи.