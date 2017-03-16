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16.03.2017 14:38

Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни

Банк ВТБ (Азербайджан) поздравляет азербайджанский народ с праздником Новруз и сообщает, что некоторые из филиалов банка будут работать и в праздничные дни. Согласно рекомендации Палаты по надзору за финансовыми рынками по переходу банков на усиленный режим работы в праздничные дни, два центральных филиала банка - «Гянджлик» и «Сахиль» продолжат обслуживание клиентов. В период с 18 по 26 марта указанные филиалы банка ВТБ (Азербайджан) будут работать с 10.00 до 20.00.

Данные отделения продолжат предоставлять клиентам весь спектр банковских услуг, в частности: полный комплекс сервиса по обмену валют, выплате и отправке средств по системам быстрых денежных переводов, приходные операции, открытие счетов, заказ и выдачу пластиковых карт, предоставление выписок по счетам, консультации.

Филиал "Сахиль" находится недалеко от станции метро «Сахиль», по адресу проспект Бюль-Бюля 7, корпус "D". Филиал «Гянджлик» расположен недалеко от станции метро «Гянджлик», напротив ТРЦ «Ganjlik Mall», по адресу проспект M.K. Aтатюрка, 2.

Кроме того, в любое время клиенты могут воспользоваться банкоматами ВТБ (Азербайджан), которые будут обеспечены наличными денежными средствами.

Для справки:

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.

Тел.: (012) 492 00 80

Фак: (012) 437 71 21

E-mail: [email protected] www.vtb.az

ОАО ВТБ (Азербайджан)

Пресс-служба

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]