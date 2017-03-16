Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни

Банк ВТБ (Азербайджан) поздравляет азербайджанский народ с праздником Новруз и сообщает, что некоторые из филиалов банка будут работать и в праздничные дни. Согласно рекомендации Палаты по надзору за финансовыми рынками по переходу банков на усиленный режим работы в праздничные дни, два центральных филиала банка - «Гянджлик» и «Сахиль» продолжат обслуживание клиентов. В период с 18 по 26 марта указанные филиалы банка ВТБ (Азербайджан) будут работать с 10.00 до 20.00.
Данные отделения продолжат предоставлять клиентам весь спектр банковских услуг, в частности: полный комплекс сервиса по обмену валют, выплате и отправке средств по системам быстрых денежных переводов, приходные операции, открытие счетов, заказ и выдачу пластиковых карт, предоставление выписок по счетам, консультации.
Филиал "Сахиль" находится недалеко от станции метро «Сахиль», по адресу проспект Бюль-Бюля 7, корпус "D". Филиал «Гянджлик» расположен недалеко от станции метро «Гянджлик», напротив ТРЦ «Ganjlik Mall», по адресу проспект M.K. Aтатюрка, 2.
Кроме того, в любое время клиенты могут воспользоваться банкоматами ВТБ (Азербайджан), которые будут обеспечены наличными денежными средствами.
Для справки:
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.
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ОАО ВТБ (Азербайджан)
Пресс-служба
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