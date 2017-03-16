Гражданин Канады, выходец из Казахстана, Карим Баратов, который был арестован в связи с обвинениями США в кибератаке на Yahoo, не внушал никаких подозрений его соседям, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

"Полное безумие. Я бы представить себе не мог, что подобное случится", - цитирует "Блумберг Диллона Ковленича, друга К.Баратова, у которого обвиняемый ремонтировал некоторые свои автомобили.

При этом, по мнению Д.Ковленича, К.Баратов производил впечатление "чрезвычайно милого, вежливого и умного парня".

"Карим - один из моих лучших друзей: он шикарный парень. Он бы и мухи не обидел", - сказал Джефф Юзеф, с которым К.Баратов ходил вместе заниматься в спортзал.

В то же время друзья и знакомые К.Баратова отмечают, что он был тихим и вежливым человеком, который особенно не распространялся о своей работе. Судя по словам К.Баратова, она сводилась к созданию сайтов для клиентов, с которыми он знакомился в Интернете.

Накануне агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на собственный источник, что судебные власти США предъявили обвинения в кибератаке на портал Yahoo в 2014 году двум сотрудникам ФСБ РФ - Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину - и двум хакерам, участвовавшим во взломе - К.Баратову и Алексею Белану. Газета "Вашингтон пост" в свою очередь сообщила, что этих людей обвиняют, в частности, в хакерской атаке, в мошенничестве и экономическом шпионаже.

Один из обвиняемых - К.Баратов - был арестован 14 марта в Канаде. Он предстал перед судом города Гамильтон, штат Онтарио, и позднее канадский судья должен вынести решение об экстрадиции К.Баратова в США.

Тем временем, как пишет "Блумберг", по версии американских властей, К.Баратов работал на Д.Докучаева, который якобы был завербован ФСБ, чтобы избежать наказания за мошенничество с банковскими картами. Минюст США утверждает, что К.Баратов выманивал у пользователей Интернета особо важную информацию, которая позволяла ему затем получать пароли от Интернет-аккаунтов. Потом К.Баратов продавал пароли Д.Докучаеву по $100 за каждый.

Как отмечает "Блумберг", К.Баратов мог и не знать о своей работе на сотрудников ФСБ. Однако американское следствие считает, что Д.Докучаев и его коллега И.Сущин также просили К.Баратова взламывать персональные аккаунты российских политиков и чиновников. При этом К.Баратов получил заказ на 80 адресов электронной почты - 50 из них на сервисах Google.

По данным "Блумберг", 14 февраля К.Баратов написал в Facebook, что четыре года назад его исключили из старшей школы на последнем курсе. Затем К.Баратов сконцетрировался на "онлайн-проектах", которые позволили ему заработать деньги, оплатить ипотеку и купить BMW 7.

Второй предполагаемый хакер, А.Белан, по данным "Вашингтон пост", находится в РФ. Ранее также сообщалось об аресте Д.Докучаева в РФ по делу о госизмене.

Тем временем, ранее в четверг в Кремле отмели любые обвинения в адрес представителей российских государственных структур, включая ФСБ, в причастности к кибератакам.

"Мы неоднократно говорили, что абсолютно не может идти речи о какой-то официальной причастности какого-то российского ведомства, включая ФСБ, к каким-либо противоправным действиям в киберпространстве", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя появившиеся в американских СМИ обвинения в адрес сотрудников ФСБ РФ в причастности к хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году.