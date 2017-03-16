В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 10 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали 10 человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 94 преступления, 37 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 93 человек.
Зафиксировано восемь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и три факта – с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
Баку 17 марта примет заседание высокопоставленных представителей стран–участниц Стамбульского процесса по Афганистану
Первый вице-президент Азербайджана приглашена в Грецию на торжества по случаю 25-летия азербайджано-греческих дипотношений
Маргвелашвили считает эффективным формат сотрудничества Баку-Тбилиси–Анкара
AZAL проводит праздничную акцию на ряд международных рейсов
Сингапурский аэропорт Чанги остается лучшим в мире 5-й год подряд - Skytrax
Предприниматели в Баку и пригородах до сих пор по линии НФПП получили льготные кредиты на сумму 367 млн манатов
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
В Риге сотни человек, в том числе депутаты парламента, участвуют в памятном шествии легионеров "Waffen SS"
Дело о взрыве посылки в штаб-квартире МВФ в Париже расследует антитеррористический отдел прокуратуры Франции - СМИ
Путин заявляет о важности отношений с Катаром, в том числе в сфере энергетики
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»