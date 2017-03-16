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Внешняя политика 16.03.2017 14:47

Первый вице-президент Азербайджана приглашена в Грецию на торжества по случаю 25-летия азербайджано-греческих дипотношений

Посол доброй воли ЮНЕСКО, основатель и президент Фонда Марианны В. Вардинояннис, Ассоциации дружбы детей с раковыми заболеваниями ELPIDA Марианна Вардинояннис пригласила первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву в Грецию на торжества по случаю 25-летия установления азербайджано-греческих дипломатических отношений.

М.Алиева и М.Вардинояннис провели встречу в четверг в Баку, сообщают официальные азербайджанские СМИ.

М.Алиева, в свою очередь, отметила динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Грецией в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРЕЦИЯ, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]