Первый вице-президент Азербайджана приглашена в Грецию на торжества по случаю 25-летия азербайджано-греческих дипотношений

Посол доброй воли ЮНЕСКО, основатель и президент Фонда Марианны В. Вардинояннис, Ассоциации дружбы детей с раковыми заболеваниями ELPIDA Марианна Вардинояннис пригласила первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву в Грецию на торжества по случаю 25-летия установления азербайджано-греческих дипломатических отношений.

М.Алиева и М.Вардинояннис провели встречу в четверг в Баку, сообщают официальные азербайджанские СМИ.

М.Алиева, в свою очередь, отметила динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Грецией в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах.

Ф.Исазаде