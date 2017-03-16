Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане

Автоавария с участием двух автомобилей произошла в Дагестане, есть жертвы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МВД республики.

"Инцидент произошел в четверг около 12:10 мск на федеральной трассе "Кавказ", где поворот в сторону города Каспийск. По предварительным данным, столкнулись автомобили "Лада Приора" и "Лада Калина", в результате погибли четыре человека", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГИБДД.