Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8532 RUR   0.0295 GBR   2.1199 TRY   0.4701

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.86 Brent   51.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 18 Мар 12° 19 Мар

Регион 16.03.2017 15:04

Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане

Автоавария с участием двух автомобилей произошла в Дагестане, есть жертвы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МВД республики.

"Инцидент произошел в четверг около 12:10 мск на федеральной трассе "Кавказ", где поворот в сторону города Каспийск. По предварительным данным, столкнулись автомобили "Лада Приора" и "Лада Калина", в результате погибли четыре человека", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГИБДД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Транснефть видит риски прекращения транзита нефти через Махачкалу и уход в Азербайджан и Грузию Четыре человека стали жертвами ДТП в Дагестане Около 900 жителей Дагестана воюют в Сирии на стороне ИГИЛ - МВД республики Автомобиль опрокинулся в обрыв в Дагестане, погибли двое полицейских Глава Дагестана назвал "сигналами из прошлого" уголовные дела против местных чиновников Глава Дагестана предложил создать в республике институт антикоррупционных комиссаров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]