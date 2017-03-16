Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8532 RUR   0.0295 GBR   2.1199 TRY   0.4701

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.86 Brent   51.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 18 Мар 12° 19 Мар

СНГ 16.03.2017 16:26

Путин заявляет о важности отношений с Катаром, в том числе в сфере энергетики

Россия высоко ценит доверительный характер двусторонних отношений с Катаром, отмечает важность диалога с ним по ситуации на Ближнем Востоке и на мировом рынке углеводородов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы дорожим тем уровнем доверительности, который достигнут с руководством Катара", - сказал В.Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Как подчеркнул президент РФ, с Катаром "ведется диалог по острым вопросам региональной повестки дня, включая борьбу с терроризмом и урегулирования конфликтов на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки, а также по ситуации на мировом рынке углеводородов".

Он также добавил, что "осуществляются полезные контакты между национальными оргкомитетами по подготовке чемпионатов мира по футболу в России и Катаре".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАТАР, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Путин вечером проведет совещание постоянными членами СБ РФ Путин доволен восстановлением межгосударственных связей с Турцией, заявляет об активной работе в этом направлении Путин в четверг примет главу МИД ФРГ Габриэля - Песков Путин обсудит с Нетаньяху проблемы Ближнего Востока и двустороннюю повестку Путин высоко оценил работу первой женщины-космонавта Терешковой в Думе Путин в четверг в походных условиях отдыхает в сибирской тайге, к работе в Москве приступит в пятницу - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]