Путин заявляет о важности отношений с Катаром, в том числе в сфере энергетики

Россия высоко ценит доверительный характер двусторонних отношений с Катаром, отмечает важность диалога с ним по ситуации на Ближнем Востоке и на мировом рынке углеводородов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы дорожим тем уровнем доверительности, который достигнут с руководством Катара", - сказал В.Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Как подчеркнул президент РФ, с Катаром "ведется диалог по острым вопросам региональной повестки дня, включая борьбу с терроризмом и урегулирования конфликтов на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки, а также по ситуации на мировом рынке углеводородов".

Он также добавил, что "осуществляются полезные контакты между национальными оргкомитетами по подготовке чемпионатов мира по футболу в России и Катаре".